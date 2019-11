Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei in Bietigheim-Bissingen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Sonntag gegen 11:45 Uhr auf der L 1007/Löchgauer Straße kurz vor dem Ortseingang von Bietigheim-Bissingen ereignete. Die Fahrerin eines Mini war auf der Landesstraße in Richtung Löchgau unterwegs. Der unbekannte Lenker eines entgegenkommenden Pkw fuhr zu weit links und streifte den Außenspiegel des Mini und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei stellte am Unfallort Fahrzeugteile sicher, die zu einem grau-braunen Honda passen. Bei den es sich möglicherweise um einen SUV handelt.

