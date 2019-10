Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Patient bedroht Polizei

KLingenmünster (ots)

Am 30.11.2019 gegen 08:00 Uhr kam es zu einer Sonderlage in der Klinik für Forensische Psychiatrie im Pfalzklinikum in Klingenmünster. Ein 51-jähriger Patient bewaffnete sich mit einem Besteckmesser und verlangte das Erscheinen der Polizei. Diese macht er unter anderem für seine Unterbringung verantwortlich. Nach Räumung der Station traf eine Spezialeinheit vor Ort ein, die den Mann überwältigen konnte. Beim Zugriff blieben alle Beteiligten unverletzt.

