Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag verschaffte sich zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Warmbronn in der Berghalde. Er entwendete Bargeld in verschiedenen Währungen und Schmuck. Der genaue Wert, sowie die Höhe des Sachschadens, können bislang nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605 0 entgegen.

