Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Dortmund-Asseln schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0884

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (4.8.) auf dem Asselner Hellweg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 81-jähriger Dortmunder gegen 15.20 Uhr mit seinem Opel in Richtung Osten unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 237 geriet er offenbar aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 62-Jähriger aus Dortmund konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem VW gegen den Opel. Der 62-Jährige war nach dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass ihn die Feuerwehr daraus befreien musste.

Bei dem Unfall verletzte sich der 62-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 81-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Asselner Hellweg vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Grüningsweg umgeleitet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

