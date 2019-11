Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Rhynern

Hamm-Rhynern (ots)

Am heutigen Morgen (18. November), in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Unterster Kamp" eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Terrassentür und ein Wohnzimmerfenster wurden ebenfalls durch Hebeln gewaltsam geöffnet. In dem Haus wurden mehrere Schränke und Behältnisse im Erd-und Obergeschoss geöffnet und durchsucht. Bei der Tatbegehung entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Es können noch keine Angaben über das erlangte Gut gemacht werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

