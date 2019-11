Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spindaufbrüche im Maximare

Hamm-Mitte (ots)

Eine böse Überraschung haben mehrere Badegäste der Erlebnistherme Maximare am Freitagabend erlebt. Im Zeitraum zwischen 16.20 Uhr und 20.15 Uhr haben sich Unbekannte an den verschlossenen Spinden der Badegäste zu schaffen gemacht. In fünf Fällen gelang es ihnen, die Schränke im Saunabereich zu öffnen. Es wurde Bargeld entwendet.(es)

