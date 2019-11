Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Fahrzeug prallte gegen einen Baum, Fahrzeugführer leichtverletzt, Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Dienstagmorgen, 05.11.2019, befuhr gegen 04:50 Uhr ein 54-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW Audi die L 815 von Zetel in Richtung Neuenburg. In Höhe Klein Schweinebrück wich er einem querenden Tier aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Er wurde leicht verletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell