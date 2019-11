Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen in Neuenburg: Beamten kontrollieren einen Pkw und stellen das Fehlen des Versicherungsschutzes fest

Wilhelmshaven (ots)

neuenburg. Am Sonntagnachmittag, 03.11.2019, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Zeteler Straße in Neuenburg einen PKW Audi an. Bei der Kontrolle des 41-Jährigen Fahrzeugführers aus Zetel stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

