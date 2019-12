Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weihnachtsbaum in Aidlingen abgesägt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag in der Zeit von 0.15 bis 7.30 Uhr sägten Unbekannte den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Aidlingen Lehenweiler ab. Der Sachschaden am Baum und der Lichterkette wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

