Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugensuche nach Unfallflucht

Wolfach (ots)

Von Dienstag, 11 Uhr auf Mittwoch, 08:45 Uhr, wurde ein in der Adlergasse in Wolfach ordnungsgemäß geparkter Ford im Bereich beider Türen auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Vermutlich ist der Lenker eines roten PKW beim Ein- oder Ausparken gegen den grauen Ford gefahren. Der oder die Unfallverursacher-in entfernte sich trotz des angerichteten Schadens in Höhe von circa 1.500 Euro unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeiposten Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07832 97592-0. /ag

