Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.03.19

Eschwege (ots)



Verkehrsunfall

12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag in Kammerbach ereignet hat. Um 11:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "An der Hufe" in Richtung Kasseler Straße. In einer Rechtskurve kam er auf der nassen Fahrbahn mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Außenwand einer Garage. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sachbeschädigung durch Feuer

In Meißner-Wellingerode wurde in der Nacht vom 09./10.03.19 ein Feuer an einer Stalltür in der Walrodstraße gemeldet. Am Sonntagmorgen, um 09:45 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Nylongürteltasche, die an der Außenseite der Tür hing, entzündeten, wodurch die Tür und die in der Tasche befindlichen Gartenutensilien beschädigt wurden. Das Feuer erlosch von selbst. Schaden: 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

