POL-ESW: Pressebericht vom 08.03.19

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Tag in der Heubergstraße in Eschwege. Zwischen 06:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Norma-Marktes ein blauer VW Golf im Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl

Im Eschweger Krankenhaus wurde am gestrigen Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, eine beigefarbene Jacke(Blouson) entwendet. Der Geschädigte hatte seine Jacke während des Kantinenbesuchs in einen Nebenraum an die Garderobe gehängt. In der Jacke befanden sich zudem noch Schlüssel. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatzgelände "Am Anger" in Herleshausen beschädigte gestern Nachmittag, um 16:18 Uhr, eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen einen geparkten Pkw Subaru. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Zwischen dem 06.03.18, 14:00 Uhr und dem 07.03.18, 09:30 Uhr wurde in der Straße "An der Kirche" in Fürstenhagen ein weißer Pkw Skoda im linken Frontbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Ein Wohnungseinbruch ereignete sich in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen. Zwischen dem 05.03.19 und dem 07.03.19, 11:15 Uhr wurde in ein dortiges Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten/ durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

