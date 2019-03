Polizei Eschwege

POL-ESW: 32-Jähriger rutschte vom Hausdach bei Rückführungsmaßnahme

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich im Rahmen einer durch das Bundesamt für Migration angeordneten Rückführung einer fünfköpfigen Familie in Meinhard-Frieda in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft im Rasenweg ein Unglücksfall, wodurch sich der 32-Jährige Vater schwer verletzte. Im Rahmen der Vollzugshilfe für das RP Kassel sollte die Familie heute früh nach Spanien geflogen werden. Um 04.10 Uhr wurde daher die Wohnadresse der Familie aufgesucht und durch die Polizeibeamten an der Wohnungstür der Familie im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses angeklopft. Kurz darauf wurde die Tür durch die 31-jährige Mutter geöffnet. Bei Betreten der Wohnung durch die Polizeibeamten flüchtete der 32-jährige Vater (Vater und Mutter stammen aus Tadschikistan) durch das Schlafzimmerfenster auf das Dach des Hauses. Dort kletterte er zum Schornstein, wo er zunächst sitzen blieb. Durch die Rutschgefahr der feuchten Ziegel gelang es dem Vater im Anschluss auch nicht zurückzuklettern. Aufgrund dieser neuen Situation wurde durch die Polizei umgehend die Feuerwehr und vorsorglich noch der Rettungsdienst angefordert. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte versuchte der Vater dann doch zurückzuklettern, kam auf den feuchten Ziegeln jedoch ins Rutschen. Ihm gelang es noch, sich kurz an der Dachrinne festzuhalten, bevor er dann aus ca. vier Metern Höhe auf ein Vordach aus Wellblech fiel. Der 32-Jährige war ansprechbar und wurde mit dem Rettungswagen in das Eschweger Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Weiterhin wurde durch die Polizei heute Morgen der Notfallseelsorger, der sich zunächst um die Frau und die drei Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren kümmert, angefordert. Die Maßnahme der Rückführung wurde ausgesetzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

