Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 20:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die Straße "Brühl" in Eschwege und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Straße "Unter dem Berge" einzubiegen. Beim Einfahren übersah sie die dortige Verkehrsinsel und fuhr gegen das Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Um 16:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die Abteröder Straße in Germerode und beabsichtigte geradeaus in die Vierbacher Straße weiter zu fahren. Eine 25-Jährige aus Waldkappel befuhr mit ihrem Pkw die Abteröder Straße von Rodebach kommend. An der Einmündung zur Vierbacher Straße beabsichtigte sie nach links in Richtung Abterode einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw des 52-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Polizei Sontra

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 29 zwischen Thurnhosbach und Rechtebach. Ihm entgegen kam ein Pkw, der von einem 53-jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Im Begegnungsverkehr kam es zur seitlichen Berührung mit einem Sachschaden von ca. 100 EUR. Keiner der Fahrer will den Unfall verursacht haben.

Polizei Witzenhausen

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3302 in der Gemarkung von Ziegenhagen. Gegenüber der Bushaltestelle "Freizeitpark" kam er aus vermutlich gesundheitlichen Gründen mit dem Fahrzeug von der Straße ab, fuhr über ein Feld und in einen Graben. Der Fahrer wurde in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Da Motoröl in den dort fließenden Bach lief, wurde durch die örtliche Feuerwehr eine Sperre errichtet; die untere Wasserbehörde verständigt.

Eine Unfallflucht wird aus Witzenhausen angezeigt. Die Ermittlungen ergaben gestern Abend, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Kreisverkehr "An der Bohlenbrücke" in Richtung Hann. Münden verließ und dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurde das Verkehrszeichen "Fußgängerüberweg" komplett aus der Verankerung gerissen. Schaden: 200 EUR. Hinweise auf den Verursacher: 05542/93040.

Mit den Außenspiegeln kollidierten zwei Pkws, die gestern Mittag, um 12:55 Uhr, die Straße "Am Eschebornrasen" in Witzenhausen in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhren. Ein 26-Jähriger aus Witzenhausen, der in Richtung Wendershausen unterwegs war, musste dabei an einem am Fahrbahnrand haltenden Lkw vorbeifahren. Der entgegenkommende Pkw wurde von einem 80-Jährigen aus Witzenhausen gefahren. Schaden: 200 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell