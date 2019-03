POL-ESW: Pressebericht 05.03.2019

Polizei Eschwege

Diebstahl

Zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montagmorgen, 09.00 Uhr, brachen Unbekannte drei Schaukästen eines Brillenfachgeschäftes in Eschwege Am Brauhaus auf und entwendeten aus den Kästen 13 Sonnenbrillen im Gesamtwert von 1187.-EUR. Der Sachschaden an den Schaukästen liegt bei 120.-EUR. Täterhinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Aufgebrochene Stromsäulen

Wie erst am Montag bekannte wurde, haben Unbekannte in einem nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum der vergangenen letzten Wochen auf dem Campingplatz der Fa. Knaus in Eschwege bei dem dortigen Wohnmobilhafen 5 Stromversorgungssäulen aufgebrochen und daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfall

Am Montagvormittag, gg. 11.30 Uhr, befuhren 49-jähriger und ein 61-jähriger, beide aus Waldkappel stammend, hintereinander die Bundesstraße B 7 von Bischhausen kommend in Richtung Kassel. Als der 49-jährige ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte und dazu ausscherte, kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw des 61-jährigen, der seinerseits bereits am Überholen war, um den 49-jährigen zu überholen. An den beiden Pkw`s entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 7800.-EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag zwischen 06.45 Uhr und 14.45 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Fuldaer Straße. Die Unbekannten schlugen die Heckscheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 350.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Am Montag, gg. 17.40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger aus Berkatal mit seinem Pkw die Landesstraße L 3241 aus Richtung Meißner-Plateau kommend in Richtung Vockerode. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Stück Rehwild. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruchsdiebstahl in Spielothek

Zwischen Sonntagabend, 23.30 Uhr, und Montagmorgen, 09.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Spielhalle in der Berliner Straße in Großalmerode ein. Im Gebäudeinneren brachen die Unbekannten mehrere Spielautomaten mit brachialer Gewalt auf und entwendeten daraus die Münzbehälter. Zudem durchsuchten die Täter vorhandenes Mobiliar, hebelten einen Geldwechsler von der Wand ab und versuchten auch noch weitere Automaten aufzubrechen. Darüber hinaus richteten die Täter noch mehr Sachschaden an, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten und einen Feuerlöscher im Gebäudeinneren entleerten. Die genaue Höhe des Stehlgutes steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich zwischen 15.000.- 20.000.-EUR. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege 05651/925-0.

