POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Streit eskalierte, Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagnachmittag, 29.10.2019, eskalierte ein Streit derart, dass ein 46-Jähriger mit einer Axt auf einen 25-Jährigen losging. Bei diesem in der Mitscherlichstraße um kurz nach 15:00 Uhr stattgefundenen Streit kam jedoch keine Person zu Schaden, beide Personen kennen sich. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen und damit zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

