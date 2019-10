Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Varel - Polizei ermittelt den Verursacher

Wilhelmshaven (ots)

varel. Die Polizei ermittelte den Verursacher für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem ein Fahrzeug einen Felgenschaden erlitt und in der Folge nicht mehr fahrbereit war.

Wie bereits berichtet wurde, kam es am 06.10.2019 gegen 05.20 Uhr in Obenstrohe zu einem Verkehrsunfall. An dem Morgen überfuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer in der Heidebergstraße, Höhe Wollgrasweg einen zu dem Zeitpunkt ohne Deckel ausgestatteten Abwasserkontrollschacht. Das Fahrzeug erlitt einen Felgenschaden und war in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Hinweise auf den oder die Täter gab es zunächst nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und suchte mit der Veröffentlichung ihrer Pressemitteilung nach Zeugen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich erste Verdachtsmomente, die sich immer weiter verdichteten, so dass die Polizei schließlich einen Heranwachsenden als mutmaßlichen Täter ermitteln konnte.

Dieser hatte aus der Straße einen runden Gullydeckel ausgehoben, als kurze Zeit später der VW Transporter zu Schaden kam.

Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, erklärt, dass diese Handlungen strafbar sind: "Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Hindernisse bereitet und dadurch unter Umständen Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, handelt strafbar.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

