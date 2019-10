Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - mit vereinten Kräften flüchtenden Täter aufgehalten

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Dienstagabend, 29.10.2019, wurde ein Jugendlicher dabei beobachtet, wie er sich in einem Geschäft in der Friedenstraße zwei Zigarettenschachteln in seinen Pullover steckte und an der Kasse lediglich ein Getränk bezahlen wollte. Als die aufmerksamen Zeugen die Kassiererin darauf aufmerksam machten, nahm diese dem Jugendlichen die Schachteln ab.

Es kam zu einem Gerangel und der Jugendliche flüchtete, wurde jedoch von anwesenden Zeugen mit vereinten Kräften aufgehalten.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten die Identität des 16-Jährigen fest, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet wurde.

