Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Wohnung in Wilhelmshaven - Holztür aufgebrochen, Diebesgut derzeit unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstag, 29.10.2019, wurde in der Zeit von 16:30 - 21:30 Uhr die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Gökerstraße aufgebrochen und die Wohnung durchsucht. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Da das gewaltsame Aufbrechen der Holztür unter Umständen Krach verursacht haben dürfte, hofft die Polizei auf Hinweise.

Zeugen, die in der Zeitspanne etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

