POL-WHV: Verabschiedung von Thorsten Krettek - eine neue Ära beginnt!

Im Rahmen einer gemütlichen Kaffee- und Teerunde erhielt Polizeioberkommissar Thorsten Krettek seine Entlassungsurkunde aus dem Beamtenverhältnis des Landes Niedersachsen.

Diese Verabschiedung übernahm der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörn Kreikebaum persönlich.

Ursächlich dafür ist die Wahl zum Bockhorner Bürgermeister, die Krettek im Mai für sich entscheiden konnte. Am 01. November wird Krettek das Amt antreten und fortan die Verantwortung für rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen, sowie Ansprechpartner für über 8.800 Bürgerinnen und Bürger sein.

"34 Jahre geleistete Dienstzeit für die Polizei Bremen, Hessen und Niedersachsen! Das ist eine lange Zeit, für die ich DANKE sagen will!" so die persönlichen Worte von Jörn Kreikebaum.

Jörn Kreikebaum nutzte die Verabschiedung, um die polizeiliche Laufbahn von Thorsten Krettek Revue passieren zu lassen.

Krettek war 34 Jahre lang Polizist. Dies jedoch nicht nur für ein Bundesland, sondern mit Hessen, Bremen und zuletzt Niedersachsen für insgesamt drei Länder.

Am 01.04.1985 startete Krettek in Hessen und war dort zunächst in der Bereitschaftspolizei und im Einzeldienst tätig, bevor es nach fünfeinhalb Jahren nach Bremen zur Schutzpolizei ging. Hintergrund war Kretteks Bestreben, einen Tauschpartner für Niedersachsen zu finden, um zurück in die Heimat zu kommen.

Darauf musste Thorsten Krettek jedoch noch rund dreizehn Jahre warten, bis er im November 2003 zunächst zur Autobahnpolizei nach Rastede und letztlich 2004 zum Polizeikommissariat Varel wechseln konnte. Dort war Krettek zuletzt Angehöriger der Polizeistation Zetel.

"Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge und weiß die zurückliegende berufliche Zeit, in der ich mich sehr entwickelt habe, sehr zu schätzen! " so die persönlichen Worte von Thorsten Krettek.

Krettek bedankte sich im Rahmen der Besprechung insbesondere bei Ylva Wendelin für die gemeinsame Arbeit im Personalrat, dem er elfeinhalb Jahre angehörte.

Am Ende überreichte Jörn Kreikebaum im Namen des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, Krettek die Entlassungsurkunde und wünschte ihm alles Gute für die neue berufliche Aufgabe.

Zu den Anwesenden gehörten an diesem Tag neben Jörn Kreikebaum weiterhin Rainer Schönborn (Leiter PK Varel) und Ylva Wendelin (Personalrat).

