Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Radfahrer gestürzt: Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Radfahrer gestürzt: Zeugen gesucht

Am vergangenen Donnerstag, 12.09.2019, hat sich auf der Straße Drostenplatz in Pewsum ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Verbindungsweg an der Manningaburg in Richtung Marktplatz. Auf dem Weg soll ihm eine Person mit einem Rollator entgegengekommen sein, die nicht auswich. Der 83-Jährige stürzte mit seinem Rad und wurde verletzt. Im Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls um 10:30 Uhr war auf dem Marktplatz Wochenmarkt. Die Polizei Pewsum sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des Rollators, und bittet um Hinweise unter Telefon 04923 364.

