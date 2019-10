Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Möhnesee (ots)

Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, beschädigte ein LKW an der Arnsberger Straße, in Richtung Linkstraße fahrend, einen schwarzen Citroen. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand, etwa zehn Meter entfernt vom Kreisverkehr, in einer Parkbucht abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den weißen LKW oder Kastenwagen beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

