Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer stürzt nach Kollision

Soest (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Soest mit seinem Fahrrad die Märkische Straße in Richtung Paradieser Weg. Auf Höhe des Otto-Modersohn-Weges kollidierte der vorfahrtberechtigte Radfahrer mit dem Fahrzeug eines 20-jährigen Seat-Fahrers, ebenfalls aus Soest. Dieser war auf dem Otto-Modersohn-Weg in Richtung Knippingweg unterwegs. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er suchte eigenständig mit Familienangehörigen das Krankenhaus auf. (wo)

