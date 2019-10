Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Machen Sie sich sicher und sichtbar in der dunklen Jahreszeit! Polizei und VKP veranstalten den "Tag der Sicherheit" #dunkelabersicher

Dunkel, aber sicher! Unter diesem Motto findet am Mittwoch, den 30.10.2019, in den Räumlichkeiten des Vereins zur Förderung der kommunalen Prävention (VKP) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr in der Störtebecker Straße 3 in Wilhelmshaven eine Ausstellungsmesse statt. Die Messe wird gemeinsam von der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und des VKP (Verein kommunaler Prävention Wilhelmshaven) angeboten und widmet sich den Themen des Einbruchschutzes und der Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit. An diesem "Tag der Sicherheit" sind alle Gäste herzlich dazu eingeladen, sich umfassend zu den Themen zu Informieren und mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Den Gästen soll dabei gezeigt werden, wie sie sich sicher und sichtbar in der dunklen Jahreszeit machen können. Neben der Möglichkeit von Fahrradregistrierungen erhalten die Besucherinnen und Besucher von Polizeihauptkommissar Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, u.a. wertvolle Informationen zum Umgang mit Fahrrädern und insbesondere mit E-Bikes und Pedelecs. Polizeihauptkommissarin Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, bietet umfangreiche Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Sie wird anhand eines sogenannten "Aufhebelfensters" verschiedene Einbruchsszenarien demonstrieren und erklären, welche vorbeugenden Maßnahmen die Gäste zukünftig selbst gegen derartige Einbrüche treffen können. Am "Tag der Sicherheit" wird auch der Umgang mit "Telefonbetrügern" thematisiert. So haben interessierte Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und im Anschluss hilfreiche Materialien kostenlos mit nach Hause zunehmen. Auch die Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren stehen an diesem Tag für Fragen und Informationen zur Verfügung.

