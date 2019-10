Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw - eine Person schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Nacht zum 30.10.2019, befuhr am Mittwoch, gegen 01.10 Uhr befuhr eine 21-Jährige aus Bockhorn mit ihrem PKW VW Golf die B 437 in Richtung Bockhorn. In Höhe Friedrichsfelder Straße kreuzte unvermittelt ein 61-Jähriger aus Varel mit seinem Fahrrad die Straße und wurde von dem PKW der 21-Jährigen erfasst. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

