POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle bis Sonntag, 10:00 Uhr

Ostalbkreis: Verkehrsunfälle bis Sonntag, 10:00 Uhr

Mögglingen - Fußgänger angefahren

Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Ford den Hardtweg in Richtung Mögglingen. An der Einmündung der Böbinger Straße wurde der 34-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah dadurch einen 80-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn im Einmündungsbereich überquerte. Der 80-Jährige wurde vom Auto des 34-Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

BAB 7, Gem. Ellenberg - Auffahrunfall im Stau

Am Samstag gegen 11:10 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW VW auf der BAB 7 in Richtung Ulm. Etwa 500 m vor dem Virngrundtunnel fuhr er auf den vor ihm staubedingt langsam fahrenden PKW Daimler eines 70-Jährigen auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

