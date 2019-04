Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 03.04.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer Am 01.04.2019, gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 68-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW in Seesen die Ringstraße in Fahrtrichtung Kurze Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 11-jähriger Junge, ebenfalls aus Seesen, mit seinem Fahrrad die Junkernstraße aus Richtung Dehnestraße kommend in Fahrtrichtung Ringstraße. Im Einmündungsbereich prallte er seitlich in den PKW der vorfahrtsberechtigten Frau. Hierbei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. (Bür)

Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus Am 02.04.2019 zeigte ein 79-jähriger Mann aus Seesen an, dass bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 31.03.2019, 19.00 Uhr, bis 02.04.2019, 15.30 Uhr, einen Stein gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Seesen in der Straße "An der Ziegelei" geworfen haben. Hierbei wurde das Scheibenfenster eines Wintergartens sowie die genannte Fassade beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. (Bür)

