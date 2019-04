POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 03.04.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Frau zur Hilfe geeilt, Mobiltelefon gestohlen.

Goslar. Am Dienstagabend, zwischen 19.50 und 20.15 Uhr, ereignete sich im Stadtgebiet ein an Perfidität kaum zu überbietender Sachverhalt: Während ein 48-jähriger Goslarer einer in der von-Garßen-Straße, Höhe Harz-Energie, am Boden liegenden hilflosen schwangeren Frau zur Hilfe eilte, die zuvor von ihrem Lebensgefährten nach Streitigkeiten geschlagen und gewürgt worden war, entwendeten bislang unbekannte Täter das Mobiltelefon Apple iPhone 6s mit einer bedruckten Hülle (Panorama von New York und Schriftzug "Oliver") aus seinem in diesem Bereich kurzfristig unverschlossen abgestellten Fahrzeug. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 06.00 und 12.45 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Ortelsburger Straße ordnungsgemäß abgestellter grüner VW Golf mit GS-Kennzeichen offenbar bei der Vorbeifahrt durch ein Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 07.00 und 15.50 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Fachgroßhandels in der Lilienthalstraße ordnungsgemäß abgestellter blauer VW Polo mit GS-Kennzeichen offenbar beim Ein- oder Ausparken durch ein Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

