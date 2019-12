Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 14.12.2019, 12:30 Uhr - 4 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach - Beim Rückwärtsfahren Unfall gebaut und danach davongefahren

Am Freitag gegen 14:30 Uhr wollte ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Toyota in Fellbach im Kastanienweg mit seinem Fahrzeug zurücksetzen. Hierbei fuhr er auf einen, hinter ihm haltenden Mercedes Sprinter auf. Der Toyotafahrer stieg noch aus und begutachtete den Schaden, fuhr dann allerdings plötzlich davon ohne sich um den Schaden von immerhin 1000 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Toyotas notieren und so bekam der Unfallverursacher bald Besuch von der Polizei. An seinem eigenen Fahrzeug entstand Sachschaden von 2000 Euro. Er muss nun zudem mit einer Anzeige rechnen.

Murrhardt - Aus Hofeinfahrt in die Straße eingefahren und Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 13:25 Uhr wollte ein 51 Jahre alter Fahrer eines BMW in Murrhardt in der Gaildorfer Straße aus einer Hofeinfahrt in diese einbiegen. Hierbei übersah er den VW Polo eines 48jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Fellbach - Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Am Freitag gegen 19:25 Uhr wollte eine 62 Jahre alte Frau in Fellbach in der Bahnhofstraße an einem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren. Ein dort fahrender 48 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte die Dame zu spät und fuhr sie an. Die Frau stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Klinikum zur Behandlung eingeliefert.

Schorndorf - Von der Straße geweht und schwer verletzt

Am Samstag gegen 10:28 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines VW Golfs die L1147 von Oberberken kommen in Richtung Schorndorf. Auf einer Geraden in der abschüssigen Strecke wurde der Wagen des jungen Mannes nach Aussagen von Zeugen, von einer Windböe erfasst und von der Fahrbahn geweht. Er prallte danach frontal gegen einen rechts, neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer, welcher vermutlich nicht angegurtet war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von über 8000 Euro.

