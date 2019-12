Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 14.12.2019, 12:30 Uhr - 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Mittelrot - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 16:35 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Lenker eines Ford Focus die Untere Dorfgasse. An der Einmündung mit der Fichtenberger Straße wollte er nach links in diese einbiegen, übersah aber eine dort fahrende 27 Jahre alte Opellenkerin. Kurz darauf kam es dann zum Zusammenstoß, bei welchem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand.

