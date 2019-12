Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stromschlag an Eingangstür - 32-Jähriger im Ausnahmezustand - PKW prallt gegen Gartenmauer - Vorfahrt missachtet - eine Person schwer verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Bühlertann: PKW überschlägt sich

Am Donnerstag um 16:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Lenkerin eines PKW Toyota die L1072 von Bühlertann in Richtung Kottspiel. Im Bereich einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung Weidenmühle, kam der PKW aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit der Fahrerin auf den unbefestigten Seitenstreifen, worauf das Fahrzeug übersteuerte, nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im Straßengraben zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Sulzbach-Laufen: PKW prallt gegen Gartenmauer

Ein 70-jähriger Fahrer eines Dacia Dokker befuhr am Freitag um 10:30 Uhr die Eisbachstraße in Richtung Hauptstraße. Am Ortsbeginn von Sulzbach-Laufen kam das Fahrzeug an einem Gefälle infolge von Schnee- und Eisglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte gegen eine Warnbake und anschließend gegen eine Steinmauer. Teile der Mauer wurden daraufhin gegen die Fassade eines Wohngebäudes geschleudert, welches dadurch beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.100 Euro.

Sulzbach-Laufen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam am Freitag um 06:30 Uhr eine 22-jährige Fahrerin eines Renault Twingo nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand am PKW Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Crailsheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem PKW BMW, welcher mit Sommerreifen ausgestattet war, wollte am Freitag um 11 Uhr eine 27-Jährige auf den Rastplatz Reußenberg einfahren. Hierbei kam das Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Nürnberg fuhr, ins Rutschen und überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug kam im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3400 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet - eine Person schwer verletzt

Am Freitag um 11:45 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines Skoda Octavia, von einer Deponie kommend, in Richtung Landstraße 1060. An der Einmündung zur Landstraße wollte sie nach links in Richtung Hessental abbiegen. Sie erkannte von rechts kommend vermutlich einen Fahrzeugkonvoi, welcher von einem LKW angeführt wurde und wollte vor diesen Fahrzeugen auf die L1060 einbiegen. Hierbei übersah die Skoda-Lenkerin einen VW Bus, welcher von links kam. Beim Einfahren auf die L1060 wurde der Skoda im Bereich der Fahrertür von dem VW Bus erfasst. Die Skoda-Lenkerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin des VW Multivan sowie zwei Kinder in dem VW wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Skoda entstand Totalschaden. Der gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die L1060 war bis etwa 14 Uhr nur einseitig befahrbar.

Ilshofen: 32-Jähriger im Ausnahmezustand

Mit einem Taxi ließen sich zwei 32 und 40 Jahre alte Männer am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr zu einer Tankstelle in die Crailsheimer Straße fahren. Während sich der 32-Jährige im Eingangsbereich eine Sturmhaube mit Sehschlitzen über den Kopf zog, betrat der 40-Jährige völlig unmaskiert die Räumlichkeit. Der 32-Jährige ging zielstrebig in einen Bereich hinter der Kasse, der normalerweise nur den Bediensteten zur Verfügung steht und der deutlich von den Verkaufsräumen abgegrenzt ist. Nachdem der maskierte Mann drei Päckchen Zigaretten entnommen hatte, wandte er sich der Angestellten zu und forderte sie wohl mehrfach auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem die Frau dieser Aufforderung nicht nachkam, warf er die Zigaretten auf den Tresen, wobei der 40-Jährige nun auf einmal angab, die Zigaretten bezahlen zu wollen. Die resolute Frau forderte ihrerseits die beiden nun auf, die Tankstelle zu verlassen. Dies taten die Beiden tatsächlich, allerdings nahmen sie auf dem Weg zur Türe noch andere Waren mit, ehe sie in ein Taxi stiegen und davonfuhren.

Rund eine halbe Stunde später hielten sich die beiden Männer vor einer Moschee in der Gaildorfer Straße auf, wobei der 32-Jährige sich wieder maskiert hatte. Die beiden, die sich vor der Moschee äußerst seltsam verhielten und durch laute Schreie anwesende Personen erschreckten, wurden von einer Polizeistreife, die sich in der Nähe befand, vorläufig festgenommen. Beide Männer sind der Polizei nicht unbekannt. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass sie wohl mehrfach am gestrigen Tag in auffälliger Weise unterwegs waren. Nachdem sich der 32-Jährige ganz offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Außer dem Diebesgut in Höhe von rund 15 Euro entstanden keine Schäden.

Gerabronn: Stromschlag an Eingangstür

Am Freitagmorgen zwischen 07:40 Uhr und 08:00 Uhr bekamen Schüler und Lehrer, die den Haupteingang einer Schule in der Jahnstraße benutzten und mit der dortigen Metalltür in Kontakt kamen, einen Stromschlag ab. Insgesamt waren 29 Personen davon betroffen. 25 Personen - davon 24 Schüler im Alter von 12 Jahre bis 16 Jahre und ein Lehrer wurden gar nicht bzw. nur leicht verletzt. Drei Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Lehrerin stürzte aufgrund des Stromschlags und zog sich hierbei Verletzungen zu. Sie musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt bzw. ein Defekt an einem Elektrokabel, welches zu einer Beleuchtungseinrichtung bzw. einem Bewegungsmelder im Außenbereich der Schule führte, vorlag. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen und die Tür gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

