Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkeis: Fußgänger wurde von einer Gruppierung angegangen und durch einen Hund verletzt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen Pkw Mini beschädigte, der im Bertha-von-Suttner-Weg abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 19.50 Uhr bemerkt.

Aalen: Unfallflucht II

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr verursachte, als er einen Pkw VW Polo beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofherrnstraße abgestellt war. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen

Von der B 19 kommend, bog ein 38-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr mit seinem Pkw Nissan nach links auf die B 29 in Fahrtrichtung Aalen ein. Hierbei übersah er den Pkw eines 24-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Gegen die Leitplanke gefahren

Auf der Kreisstraße 3325 zwischen Affalterried und Fachsenfeld kam ein 18-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der Fahranfänger verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Vorrang missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag ereignete. Gegen 13.25 Uhr missachtete ein 52-Jähriger an der Einmündung Dinkelsbühler Straße / Landesstraße 2220 den Vorrang einer 51-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Opel und Audi erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen.

Bopfingen: Aufgefahren

Auf der Aalener Straße kam es am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Eine 21-Jährige bremste ihren Pkw VW bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende, 49 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses, erkannte dies zu spät, woraufhin er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auffuhr.

Jagstzell: 21-Jähriger bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr zu. Mit seinem Mercedes Benz befuhr der junge Mann zur Unfallzeit die Kreisstraße 3321 zwischen Unterknausen und Jagstzell. Auf schneebedeckter Fahrbahn brach das Heck des Fahrzeuges aus, wodurch der Pkw von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, das er am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Durch Hundebiss verletzt

Durch den Biss eines Hundes erlitt ein 27-Jähriger am frühen Freitagmorgen eine Verletzung im Gesicht. Gegen 1.20 Uhr ging der Mann zu Fuß die Hans-Fein-Straße in Richtung einer Bushaltestelle entlang. Hinter ihm gingen vier Männer, die einen etwa kniehohen schwarzen Hund dabeihatten. Als der 27-Jährige den Fahrplan studierte, trat einer der Männer an ihn heran und fragte nach einer Zigarette. Nachdem der 27-Jährige eine Schachtel hervorgeholt und dem Unbekannten eine Zigarette angeboten hatte, wollte dieser ihm das komplette Päckchen entreißen. Beim Versuch, die Zigaretten wieder einzupacken, kam es zum Gerangel zwischen den Männern. Im Verlauf dieser Tätlichkeiten biss der Hund zu. Das Tier ist schwarz und hat 2 auffällige weiße Flecken im Fell. Zeugen, die Hinweise auf die vier unbekannten Männer geben können oder die Tat beobachteten, sollten sich bitte bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell