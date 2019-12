POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Eine 50-jährige Fahrerin eines Crysler Voyager fuhr am Freitag gegen 3.30 Uhr in der Aspacher Straße in den Kreisverkehr zur Schöntalstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Citroen-Fahrerin, die den Kreisel befuhr. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Vorderrad verloren

Am Pkw eines 18-jährigen Autofahrers löste sich am letzten Dienstag während der Fahrt das linke Vorderrad. Weil der Autofahrer bereits am Pkw Geräusche wahrgenommen hatte, war er sehr langsam gefahren, sodass nichts Schlimmeres passierte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Es ist möglich, dass die Radmuttern vorsätzlich gelöst wurden, als das Auto am letzten Montag tagsüber auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Richtung Bartenbach geparkt war. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Backnang unter Tel.07191/9090.

Aspach: Auto überschlug sich

Eine 48-jährige Renault -Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die L 1124 von Kirchberg an der Murr in Richtung Aspach-Großaspach. Im Bereich einer Kurvenkombination kam der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Danach kam es von der Straße ab und überschlug sich. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

12500 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 69-jährige Toyota-Fahrerin die Schorndorfer Straße und übersah auf Höhe der Eberhardstraße beim Spurwechsel einen neben ihr fahrenden Toyota. Beim Unfall blieben die Insassen unverletzt.

Urbach: Renitenter Patient verletzt Polizisten

Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr wurde die Polizei angefordert, weil ein Rettungsteam Probleme mit einem renitenten Patienten hatte. Beim Eintreffen der Polizeistreife in der Gartenstraße bei einer dortigen Gaststätte, wurden die Beamten umgehend von dem alkoholisierten Mann beleidigt. Als der Patient von seinem Krankenfahrstuhl zum Krankenwagen begleitet werden sollte, schlug er plötzlich gegen die Polizisten. Er stand dazu auf und ging auf die Beamten los. Diese setzten deshalb Pfefferspray ein. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Bei dem Gerangel mit dem renitenten Patienten wurden beide Beamten verletzt, wobei einer aufgrund seiner schweren Verletzungen seinen Dienst nicht fortführen konnte. Gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden-Geradstetten: Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 12:50 Uhr in Remshalden-Geradstetten von der B29 ab und wollte auf die Untere Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Renault einer 44-jährigen Frau, die die Untere Hauptstraße entlang fuhr und kollidierte mit dieser. Eine hinter dem Renault fahrende 48 Jahre alte VW-Fahrerin konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und stieß auch mit dem Audi zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt.

