Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau wurde bei einem Überfall verletzt - Jugendliche nach versuchtem Raub geflüchtet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Angestellte niedergestoßen und Geld entwendet

Eine Angestellte einer Gaststätte wurde am Mittwochabend überfallen. Die 41-jährige Frau verließ gegen 22.50 Uhr in der Hauptstraße das Lokal. Beim Hintereingang des Hauses wurde sie von einem fremden Mann von hinten angegangen und niedergeschlagen. Danach habe der Täter aus dem von dem Opfer mitgeführten Bediengeldbeutel einen dreistelligen Bargeldbetrag entnommen und ist damit geflüchtet. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Der Mann hatte eine normale Statur, schwarze Haare und eine hohe Stirn mit auffallend waagrechten Stirnfalten. Er war ca. 160 bis 170 cm groß und hatte auffallend dunkle große Augen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Schildkappe und einer schwarze dicke Jacke.

Wem am Mittwochabend im Umfeld des Gasthauses eine entsprechende Person aufgefallen ist oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung setzen.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Ca. 10000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr ereignete. Ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr vom Brühlweg kommend auf die L 1155 ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 55-jährigen Citroen-Fahrerin. Die Autofahrerin wurde beim Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen die Stuttgarter Straße stadteinwärts. Als eine vorausfahrende Autofahrerin abbremste, bemerkte er die Gefahrenlage zu spät und fuhr auf den Pkw Dacia auf. Beim Aufprall wurde die 32-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.

Schorndorf: Mehrere Täter flüchten nach versuchtem Raub

Kurz nach 12:00 Uhr am Donnerstag meldete sich ein jugendlicher Anrufer bei der Polizei, dass er von drei Personen in der S-Bahn gengepöbelt und körperlich angegangen worden sei. Er konnte sich jedoch losreißen und in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße flüchten. Hier flüchtete er sich in ein Wohnhaus.

Eine Fahndung in dem Bereich führte dazu, dass die unter Verdacht stehende Gruppe in der stehenden S-Bahn Richtung Stuttgart von Beamten der Polizeihundeführerstaffel angetroffen wurde. Ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger konnte vor Ort festgenommen werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen flüchteten über die Gleise in Richtung Rosenstraße, wo sie sich trennten. Einer der beiden, ebenfalls ein 14-Jähriger, wurde von einer weiteren Streife der Hundeführer in der Gottlieb-Daimler-Straße festgenommen. Der dritte Tatverdächtige wurde von einer Streifenbesatzung im Bereich des Güterbahnhofes gesichtet. Als dieser die Polizeibeamten erkannte, flüchtete er zu Fuß erneut über den Gleiskörper. Bei der Verfolgung zu Fuß trennten sich die Beamten auf dem Areal. Einer der Polizisten gab während der Verfolgung zwei Signalschüsse ab, um seinem Kollegen seinen Standort anzuzeigen. Kurz darauf gab der 13-jährige Junge seine Flucht auf und wurde von dem Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

