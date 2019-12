Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schreibwarengeschäft - Das Muhen der Kühe verrät einen betrunkenen Traktordieb - Rüttelplatte geklaut - Unfallflucht, weißer Hyundai gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW Audi Q2, welcher am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr, im Hans-Neu-Weg auf dem Parkplatz des Friedhofes abgestellt war, wurde durch einen unbekannten Dieb eine Damenhandtasche mit einem Samsung Handy und einem Schlüsselbund entwendet. Zuvor wurde an dem PKW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Frankenhardt-Markertshofen: Das Muhen der Kühe verrät einen betrunkenen Traktordieb

Eine Anruferin meldete in der Nacht zum Donnerstag gegen 1:30 Uhr über Notruf, dass ihr Mann soeben einen Fahrzeugdieb gestellt habe und diesen festhalte.

Die Frau war durch das Muhen ihrer Kühe wachgeworden, die den Eindringling bemerkt hatten und dadurch unruhig geworden waren. Der 50-jährige Besitzer der Landmaschine traf einen 30-jährigen Mann auf dem Traktor sitzend an. Der offenbar betrunkene Dieb hatte es geschafft den Motor des Traktors anzulassen, konnte ihn in seinem Zustand jedoch nicht wegfahren.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der polizeibekannte 30-Jährige sehr aggressiv. Um die Situation vor Ort zu entschärfen, wurde der Mann mit Handschließen geschlossen und in den Streifenwagen gesetzt. Hier bespuckte er die Armaturen, das Lenkrad und die Frontscheibe, weshalb er eine Spuckhaube aufgezogen bekam. Auch bei der Verbringung in die Gewahrsamszelle sperrte sich der Betrunkene massiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten.

Später stellte eine weitere Polizeistreife fest, dass der 30-Jährige Mann womöglich kurz vor seinem versuchten Traktordiebstahl mit seinem PKW am Ortseingang Markertshofen aus Richtung Obersontheim verunfallt war. Hierbei war er mit einem blauen Audi A3 in eine Baustelleneinrichtung gefahren und hatte mehrere zur Montage bereitgelegte Leitplanken beschädigt, bevor er mit seinem Wagen abseits der Straße zum Stehen kam. Vermutlich war der Plan des Betrunkenen seinen verunfallten PKW mit dem Traktor freizuschleppen.

Der Mann steht zudem in Verdacht vor dem Unfall in Markertshofen bereits in Obersontheim mit seinem PKW einen Unfall verursacht zu haben. Auch wird derzeit überprüft ob eine Sachbeschädigung an einer Baustelleneinrichtung in Markertshofen, bei der Sachschaden im Wert von rund 1.500 Euro entstand, dem 30-Jährigen vorgeworfen werden kann. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Treiben des Betrunkenen dauern an. Dem 30-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen der Unfälle sich mit dem Polizeirevier unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Blaufelden: Rüttelplatte geklaut

Von einer Baustelle in der Kaiserstraße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen eine Rüttelplatte der Marke Wacker WPP 1540AW im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Das Gerät hat die Individualnummer 30050943. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Rüttelplatte nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht - weißer Hyundai gesucht

Vermutlich am Donnerstag gegen 02:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Hyundai i30 die Wilhelmstraße. Auf Höhe einer dortigen Firma kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Sperrpfosten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfall oder den verunfallten Hyundai nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schrozberg: Einbruch in Schreibwarengeschäft

Vermutlich mit einem Nothammer wurde zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:50 Uhr, die Eingangstür zu einem Schreibwarengeschäft in der Krailshausener Straße eingeschlagen und anschließend aus dem Laden mehrere Packungen Zigaretten und Feuerzeuge im Gesamtwert von etwa 450 Euro entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 625010 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Ellwanger Straße

Am Donnerstag um 07:50 Uhr wollte eine 51-jährige Lenkerin eines PKW Skoda von einem Grundstück auf die Ellwanger Straße einfahren. Hierbei übersah sie, dass eine 49-jährige Lenkerin eines Ford Transit mit ihrem Fahrzeug direkt vor der Grundstücksausfahrt anhalten musste und fuhr auf dieses auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Mainhardt-Ziegelbronn: Glatteisunfall

Aufgrund von Straßenglätte kam am Donnerstag gegen 7 Uhr eine 18-jährige Lenkerin eines Mitsubishi auf der Kreisstraße 2588, zwischen Ziegelbronn und Bubenorbis, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte sie mit ihrem PKW ein dortiges Geländer. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Gaildorf: Schaufenster gestreift

Beim Abbiegen von der Schulstraße in die Bahnhofstraße streifte am Donnerstag um 10 Uhr ein 75-jähriger Lenker eines Fiat Scudo eine Schaufensterscheibe. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen in der Salinenstraße übersah am Donnerstag um 09:30 Uhr ein 85-jähriger Audi-Fahrer einen PKW Ford Transit auf der linken Spur. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Vellberg: Vorfahrt missachtet

Von der Eschenauer Straße wollte am Mittwoch um 18:40 Uhr eine 34-jährige Hyundai-Lenkerin in die Haller Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Mitsubishi-Lenker, welcher aus Richtung Am Zwinger heranfuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn befuhr am Donnerstag um 04:50 Uhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall kam der LKW aufgrund einer Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Verkehrszeichen. Beide Zeichen wurden dabei aus der Verankerung gerissen. Beim Gegenlenken beschädigte der Fahrer mit seinem LKW mehrerer Schutzplanken und Leitpfosten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

