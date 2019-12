Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugenaufruf, Unfall und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Vollbremsung-Zeugen gesucht

Der Fahrer eines VW Touareg befuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Amtsgericht. Auf Höhe des dortigen Pflegeheims wollte er auf die rechte Fahrspur wechseln, weshalb ein anderer Autofahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen der Verkehrssituation werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Ellwangen: Aufgefahren

Eine 71-Jährige hielt am Donnerstagmittag an einer roten Ampel an der Südtangente an. Eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte dies gegen 13.15 Uhr zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Es entstand Sachschaden, beide Damen blieben unverletzt.

Rosenberg: Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher drang am Donnerstag gegen 10.15 Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre in ein Wohnhaus in Matzengehren ein. Dabei stieß er auf eine Bewohnerin, die sich im Haus aufhielt. Der Einbrecher flüchtete daraufhin. Er hatte einen dunklen Teint, war 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet, trug eine Wollmütze und eine auffallend weite Hose. Seitens der Bewohnerin wird er als Inder oder Pakistaner beschrieben. Weitere Hinweise auf die Person oder von ihm benutztes Fahrzeug werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

