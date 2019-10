Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Auf dem Seitenstreifen vor dem Autohaus an der Halterner Straße hatte eine 26-jährige Rekenerin ihren schwarzen VW Polo am Mittwoch (09.10.) zwischen 07.15 Uhr und 13.30 Uhr geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

