Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Ascheberg/ Trickbetrüger rufen an

Coesfeld (ots)

Mit den bekannten Maschen als angeblicher Enkel oder falscher Polizist versuchen Trickbetrüger wieder an das Ersparte von Senierinnen und Senioren zu gelangen. Am Mittwoch (09.10.) verzeichnet die Polizei im Kreis Coesfeld bislang sechs Einsätze in Olfen und zwei in Ascheberg. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig: Sie ließen sich auf nichts ein, beendeten das Gespräch und informierten über Notruf die Polizei. Polizisten nahmen daraufhin Strafanzeigen auf.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell