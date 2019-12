Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl - Baggerschaufel entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf der Hochbrückenstraße übersah ein 74-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr beim Wechseln der Fahrspur den neben ihm fahrenden Pkw Hyundai einer 48-Jährigen und streifte diesen mit seinem Omnibus. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Polizei sucht Zeugen

Ein 24-jähriger Rollstuhlfahrer wurde am Mittwochabend durch einen bislang unbekannten Autofahrer leicht verletzt. Der junge Mann überquerte gegen 19.25 Uhr in der Schlossstraße mit seinem Rollstuhl die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Fahrzeug erfasst, das den Kreisverkehr aus Richtung Binsengasse kommend befuhr und diesen in Richtung Schlossstraße verließ. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Autofahrer mit seinem kleineren SUV-Fahrzeug geflüchtet. Verkehrsteilnehmer, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Opel beschädigte ein 40-Jähriger am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz vor dem Aalener Bahnhof abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: 70-Jährige gestürzt

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochnachmittag überquerte einer Fußgängerampel eine 70-Jährige offenbar bei Rotlicht die Ellwanger Straße. Ihren Angaben zufolge wurde sie dort vom Pkw Mercedes Benz eines 82-Jährigen erfasst, wodurch sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer seinerseits gab an, vor der Fußgängerin angehalten zu haben, die dann jedoch vor lauter Schreck stürzte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Verkehrszeichen beschädigt

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw VW Golf in der Kastellstraße ein Verkehrszeichen beschädigte.

Bopfingen: 50-Euro-Schein entwendet

Eine bislang Unbekannte kaufte am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr in einer Apotheke in der Hauptstraße eine Packung Medikamente. Zur Begleichung der angefallenen Summe legte sie einen 50-Euro-Schein auf den Verkaufstresen. Angeblich wollte die Unbekannte noch nach Münzgeld suchen, wobei die Angestellte der Apotheke abgelenkt wurde. Erst später fiel ihr auf, dass die unbekannte Kundin den 50-Euro-Schein offenbar ebenfalls wieder eingesteckt hatte. Die Unbekannte ist ca. 45 bis 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank. Die Frau hat einen dunklen Teint und schwarze schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen längeren Jacke und einer schwarzen Wollmütze. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020.

Ellwangen: Auto gestreift

Beim Einparken ihres Pkw VW beschädigte eine 37-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10.35 Uhr einen Pkw VW, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schieber-Straße abgestellt war. Nach einer kurzen Wartezeit verließ die Frau Zeugenaussagen zufolge die Unfallstelle und kehrte rund 20 Minuten später zurück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 22-Jährige ihren Pkw Opel am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr auf dem Bahnhofsplatz anhalten. Eine 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Citroen auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr beschädigte eine 62-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai einen Pkw Audi, der in der Rosenstraße abgestellt war. Hierbei verursachte sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Unfallverursacherin hinterließ lediglich einen Zettel mit ihren Personalien, fuhr nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Schwäbisch Gmünd: 7000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 25-Jähriger, dass ein ihm auf der Lorcher Straße vorausfahrender Pkw Nissan verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit seinem Kleinbus auf. Bei dem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 2800 Euro Schaden

Mit ihrem Pkw Hyundai fuhr eine 82-Jährige am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Weißensteiner Straße aufgrund Unachtsamkeit gegen eine Verkehrsinsel, wobei ein Gesamtschaden von rund 2800 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von der Lorcher Straße bog ein 21-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr mit seinem Pkw Daimler Chrysler nach links auf ein Grundstück ein. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw Skoda einer 59-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Lorch: Grabenräumer entwendet

Zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochnachmittag 14.30 Uhr wurde die abgelegte Schaufel eines Minibaggers (Grabenräumer) entwendet, die an einer Baustelle auf der Kreisstraße 3334 zwischen Lorch und Wachthaus abgelegt war. Der Wert der Schaufel beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der Schaufel bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Leinzell: 2000 Euro Sachschaden

Kurz vor 11.30 Uhr am Mittwochvormittag streifte eine 40-Jährige mit ihrem Pkw Honda einen am rechten Fahrbahnrand der Austraße abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

