POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen - Unfallflucht

Aalen (ots)

Gerabronn: Reifen zerstochen

An einem PKW Ford Focus und an einem Audi A3, die in der Kernerstraße abgestellt waren, wurden zwischen Samstag und Sonntag jeweils ein reifen mit einem Messer zerstochen. An den Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein PKW BMW X1, welcher am rechten Fahrbahnrand der Kanzleistraße geparkt war, von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090.

