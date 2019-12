Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand, Einbruchsversuch,

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 30-Jährige ihren Pkw VW am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der B 29 zwischen Immenhofen und Westhausen anhalten. Eine 32-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Fiat auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 23-Jährige am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr verursachte. Beim Ausparken ihres Pkw Honda beschädigte sie einen in der Friedrichstraße abgestellten Mercedes Benz. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde im hinteren Bereich komplett beschädigt, so dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Aalen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3238 zwischen Treppach und Dewangen erfasste eine 32-Jährige am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem Pkw Suzuki ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Bopfingen: Kurzschluss löste Brand aus

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden, der am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr durch einen Brand entstand, auf rund 30.000 Euro. In einem Firmengebäude in der Kirchheimer Straße war es in einem Schutzschrank im Elektroraum zu einem Kurzschluss gekommen, wodurch der Schrank Feuer fing. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Adelmannsfelden: 1000 Euro Schaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Hyundai fuhr ein 27-Jähriger zur Unfallzeit auf einen verkehrsbedingt in der Hauptstraße anhaltenden Pkw auf.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Chevrolet beschädigte ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Pkw BMW eines 38-Jährigen, der auf einem Firmenparkplatz in die Straße An der Jagst abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

Unbekannte verursachten bei einem Einbruchsversuch in ein Gebäuder einer Betreuungseinrichtung in der Eugen-Bolz-Straße einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Täter setzten mit einem Hebelwerkzeug mehrfach an der Haupteingangstüre an, gelangten aber nicht in das Gebäude. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag und Mittwochmorgen, 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heuchlingen: Hund von Fahrzeug erfasst

Am Dienstagabend erfasste gegen 18.15 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw Audi auf dem Verbindungsweg zwischen Böbingen und Brackwang einen die Fahrbahn querenden Hund. Der Vierbeiner rappelte sich nach dem Anprall auf und lief in das angrenzende Feld. Er konnte trotz Nachsuche nirgends aufgefunden werden. Am Fahrzeug des 36-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Mit seinem Pkw VW fuhr ein 45-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in den Baldungkreisel ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52 Jahre alten Ford-Fahrers, der seinerseits bereits im Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Gschwend: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Citroen-Fahrer verursachte am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen Sachschaden von mindestens 700 Euro, als er einen Pkw beschädigte, der auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei in der Gmünder Straße abgestellt war. Anschließend fuhr der Fahrer davon. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell