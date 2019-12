POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall fordert drei Schwerverletzte - Fensterscheibe beschädigt - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Untermünkheim: Unfall fordert drei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B19 am Mittwochmorgen gegen 4:45 Uhr wurden eine Person leicht und drei Personen schwer verletzt. Auf der Strecke von Schwäbisch Hall Richtung Künzelsau wollte ein 37 Jahre alter Skoda-Fahrer aus einer Fahrzeugkolonne ausscheren, um die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Der 22-jährige Fahrer des vorausfahrenden Opel-Kleinbusses setzte ebenfalls in dem Moment zum Überholen an, als der Skoda auf der Höhe seines Fahrzeuges war. Dabei übersah der junge Fahrer denn Skoda. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Skoda wurde nach dabei nach links abgewiesen, der Kleinbus scherte wieder nach rechts ein und kollidierte hierbei mit einem vorausfahrenden Opel Corsa bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich dabei in einer abfallenden Böschung überschlug. Der Opel Corsa kam ebenfalls nach rechts von der Straße ab. Der Skoda-Fahrer, sowie zwei Insassen aus dem Kleinbus wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Opel-Kleinbusses wurde leicht verletzt. Der Opel Corsa-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Straße musste für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge zwischenzeitlich gesperrt werden.

Crailsheim: Fensterscheibe beschädigt

Mitten in der Nacht, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Gaugrafenstraße eine Wohnzimmerfensterscheibe im Erdgeschoss eines Wohnhauses mit einem großen Stein eingeworfen. Der Wohnungsinhaber wurde durch den entstandenen Lärm wach, konnte aber bei einer Nachschau keine Personen feststellen.

Crailsheim: 5500 Euro Schaden beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstand am Dienstag um 12:15 Uhr, als eine 26-jährige Skoda-Lenkerin rückwärts aus einem Parkplatz in der Gartenstraße ausparken wollte und ein dahinter fahrenden Toyota einer 51-Jährigen übersah. Die Toyota-lenkerin erkannte die Situation, hielt an und machte mit Hupzeichen auf sich aufmerksam. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Wenden

Am Dienstag um 12:10 Uhr bog ein 81-jähriger Lenker eines PKW Volvo von der Johanniterstraße nach links in die Gottwollshäuser Steige ab. Hier wollte er mit seinem Fahrzeug wenden, um anschließend wieder nach rechts in Richtung Johanniterstraße zu fahren. Als sich der Volvo in der Gottwollshäuser Steige quer zur Fahrtrichtung befand, fuhr ein nachfolgender 32-jähriger Opel-Lenker gegen die linke Fahrzeugseite des Volvo. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem Daimler-Benz den Komberger Weg. Hier wurde sie nach ihren Angaben von einem entgegenkommenden PKW geblendet, so dass sie mit ihrem Fahrzeug einen am rechten Straßenrand geparkten Audi A4 streifte. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

