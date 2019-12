Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrügerische Anrufe - Feuerwehreinsatz - Auto zerkratzt - Rabiate Jugendliche wollten Handy entreißen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Beim Einfahren Auto übersehen

Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Renault fuhr am Dienstag gegen 18 in Waldrems von einem Tankstellengelände nach links auf die B14 in Richtung Backnang ein. Hierbei stieß sie mit einem Golf-Fahrer zusammen, der ebenfalls in Richtung Backnang fuhr. Bei der Karambolage wurde noch ein weiterer Pkw der Marke Dacia beschädigt, der verkehrsbedingt auf der Fahrspur in Richtung Winnenden stand. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den drei Autos, von denen zwei abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro.

Fellbach: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Der unbekannte Fahrer eines Ford Fiestas geriet am Dienstag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr beim Befahren der Gotthilf-Bayh-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß dabei gegen Bäume und eine Straßenlaterne. Der Autofahrer wurde anschließend dabei beobachtet, wie er zunächst ausstieg und sich den Schaden anschaute. Danach setzte er sich wieder in sein Auto und wollte dieses starten. Nachdem ihm dies nicht gelang, entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Unfallzeugen, die weitere Angaben zu dem Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Ein in der Wernerstraße geparkter Pkw Ford wurde am Dienstag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Fahrzeuglackierung auf der Beifahrerseite im Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 20 Uhr erheblich. Zudem wurde ein Nebelscheinwerfer des Autos zerstört. Wer hierzu sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum von Montagnachmittag und Dienstagabend beim Vorbeifahren einen in der Eberhardstraße stehenden Pkw Ford. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Weil sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte, bittet die Polizei Fellbach um entsprechende Hinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Am Fahrradabstellplatz der Auberlen-Realschule im Hermann-Löns-Weg wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16.15 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Bei dem Rad handelte es sich um ein Mountainbike mit neongrüner Lackierung. Hinweise zur Tat und Verbleib des Mountainbikes, das einen Wert von ca. 1000 Euro hat, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tle. 0711/57720 entgegen.

Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizeibeamte und Enkeltricks

Im Landkreis wurden am Dienstag wieder einige betrügerische Anrufe registriert. Insbesondere im Bereich Weinstadt und Backnang waren die Betrüger auf die Suche nach möglichen Opfern. In einem Fall gaukelte der anonyme Anrufer, der sich als Kriminalbeamter ausgab, einer Frau vor, dass von einer organisierten rumänischen Diebsbande eine erhebliche Gefährdung ausginge. In dem längeren Gespräch wurde das Opfer über ihre Vermögenswerte befragt. Letztlich wurde der Ehemann des Opfers auf den Betrugsversuch aufmerksam, der dann ein Vermögensschaden verhinderte.

Aus diesem Grund warnt die Polizei nochmals eindringlich vor solchen Betrugsanrufen und rät den Bürgern:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei welchen es um Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände geht. - Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Verwandten oder eine Amtsperson handelt. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten oder einer selbst recherchierten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder ,die Polizei und holen Sie sich Rat. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie vermeintliche Abholer nicht ins Haus. Melden Sie den Vorfall anschließend bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen

Die Polizei bittet zudem Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn aufmerksam zu sein und ältere Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren!

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Eine auf dem Herd vergessene Frischhaltedose löste in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach 0:30 Uhr, einen Feuerwehreinsatz aus. Eine 59 Jahre alte Anwohnerin der Stauferstraße hatte die Dose auf ihrem eingeschalteten Herd vergessen, weshalb diese zu schmoren begann. Nachbarn hörten den Rauchwarnmelder und informierten die Feuerwehr und die Polizei. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurde die Wohnungstüre eingetreten und die schmorende Box vom Herd genommen. Die stark verrauchte Wohnung musste gelüftet werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde weder jemand verletzt, noch entstand nennenswerter Sachschaden.

Waiblingen: Unfall mit Sachschaden

Rund 16.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 15:30 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer wollte auf Höhe der Stuttgarter Straße auf die Alte Bundesstraße einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 52-jährigen Lkw-Fahrers. Sein BMW kam nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw ins Schleudern und letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Urbach: Unfall zwischen zwei Lkw

Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 10:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Straße Herrenwiesen einen stehenden Lkw und fuhr auf diesen auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Plüderhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Montagmorgen, 5:30 Uhr und Dienstagnachmittag, 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Schwanfeld einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 17:35 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Pfahlbronn und Rienharz und streifte hierbei den Außenspiegel einer entgegenkommenden 35-jährigern Mercedes-Fahrerin. Hierdurch entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Autofahrer werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim, Tel. 07182 92810.

Schorndorf: Jugendliche wollten Handy entreißen

Mehrere jugendliche Täter versuchten am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr einer 18-jährigen Frau in der S-Bahn S2, die sich zu dem Zeitpunkt am Schorndorfer Bahnhof befand, das Handy zu entreißen. Als die junge Frau sich zur Wehr setzte, schlug ihr einer der Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht, anschließend verließen die Täter ohne Beute die S-Bahn. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Gruppe von drei bis sechs Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gehandelt haben soll. Die Kriminalpolizei in Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell