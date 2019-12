Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Zeugen zu Betrugsversuch gesucht & Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochvormittag einen VW Polo. Vermutlich beim Vorbeifahren hat er das geparkte Auto gestreift und hierbei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Danach verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise zum Unfall, der sich zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr ereignete, nimmt die örtliche Polizei entgegen.

Fellbach: Fahrradfahrer am Zebrasteifen von Auto erfasst

Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7.45 Uhr den Kreisverkehr Bruckstraße. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Waiblinger Straße stieß sie mit einem 12-jährigen Radfahrer zusammen, der die Straße an einem dortigen Fußgängerüberweg querte. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen blieben gering.

Backnang: Zeugen zu Betrugsversuch gesucht

Wie bereits in einer polizeilichen Pressemeldung am Mittwochvormittag berichtet wurde, gaben sich Betrüger am Dienstagabend als falsche Polizeibeamte aus. Eine Frau wäre fast auf die Betrugsmasche hereingefallen. Durch das Einschreiten ihres Ehemanns wurde in letzter Sekunde eine Übergabe von Wertsachen verhindert. Die Kripo Waiblingen hat nun die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Weil im Zusammenhang einer möglichen Übergabe der Wertgegenstände eine tatverdächtige Frau an der Ecke Julius-Leber-Straße/ Eugen-Bolz-Straße gegen 22 Uhr aufgefallen ist, bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise auf die unbekannte Person. Die Frau war ca. 25 bis 30 Jahre, ca. 165 - 170cm groß und hatte eine kräftige Statur. Sie trug schulterlange dunkle Haare, eine schwarze glänzende Steppjacke und blaue Jeans. Hinweise werden von der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/950-0 entgegengenommen.

Anbei die ursprüngliche Pressemeldung:

Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizeibeamte und Enkeltricks

Im Landkreis wurden am Dienstag wieder einige betrügerische Anrufe registriert. Insbesondere im Bereich Weinstadt und Backnang waren die Betrüger auf die Suche nach möglichen Opfern. In einem Fall gaukelte der anonyme Anrufer, der sich als Kriminalbeamter ausgab, einer Frau vor, dass von einer organisierten rumänischen Diebsbande eine erhebliche Gefährdung ausginge. In dem längeren Gespräch wurde das Opfer über ihre Vermögenswerte befragt. Letztlich wurde der Ehemann des Opfers auf den Betrugsversuch aufmerksam, der dann ein Vermögensschaden verhinderte.

Aus diesem Grund warnt die Polizei nochmals eindringlich vor solchen Betrugsanrufen und rät den Bürgern:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei welchen es um Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände geht. - Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Verwandten oder eine Amtsperson handelt. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten oder einer selbst recherchierten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder ,die Polizei und holen Sie sich Rat. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie vermeintliche Abholer nicht ins Haus. Melden Sie den Vorfall anschließend bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen

Die Polizei bittet zudem Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn aufmerksam zu sein und ältere Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren!

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, 03.12.2019 und Mittwoch, 11.12.2019 brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Finkenstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149.

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 25-jährige Smart-Fahrerin missachtete am Mittwochmorgen, gegen 6:40 Uhr beim Einfahren von der B14 auf die Kreisstraße 1850 die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Chevrolet-Fahrers und kollidierte mit diesem. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.

