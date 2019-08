Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Versuchter Einbruch in der Schwimmbadstraße

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in die Sportgaststätte des Tennisclubs in der Schwimmbadstraße einzudringen. Die Abschlusstüre hielt allerdings Stand, so dass lediglich Sachschaden entstanden sein dürfte. Im Innern waren die Täter nicht.

Als Tatzeit dürfte demnach Dienstagabend, 21.30 Uhr bis Mittwochmittag, 14 Uhr in Frage kommen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

