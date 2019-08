Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Autos nach Crash nicht mehr fahrbereit

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Samstagvormittag kam es auf der B 45 zu einem Verkehrsunfall, der einen Leichtverletzten, Schaden von 7.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Autos zur Folge hatte. Eine Citroen-Fahrerin fuhr vom Tankstellengelände auf die Bundesstraße in Richtung Sinsheim ein, achtete dabei jedoch nicht auf den ordnungsgemäß in Richtung Neckargemünd fahrenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Autos so stark beschädigt wurden, dass sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten.

Ein im Opel befindliches Kind zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle eine stationäre Aufnahme in einem Heidelberger Krankenhaus erforderlich machten. Die aus dem Stuttgarter Raum stammende Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

