Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: VW Golf touchiert geparkten Wagen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 68-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr die General-Sigl-Straße und wollte einem weiteren Verkehrsteilnehmer "Platz machen". Dabei zog er seinen Wagen so weit nach rechts, dass er einen geparkten VW Golf rammte und Schaden von 1.500 Euro verursachte. An seinem Auto entstand ebenfalls Schaden von 4.000 Euro. Der Verursacher hinterließ an dem beschädigten Auto eine Notiz und informierte zeitgleich die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell