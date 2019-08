Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Diesel aus abgestellten Lkw abgezapft...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Donnerstag an zwei auf einem Gelände in der Straße "Oberer Renngrund" im Sinsheimer Stadtteil Reihen abgestellten Lkw zu schaffen und zapften über 1.000 Liter Diesel ab. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Angaben der Geschädigten auf über 2.000 Euro. Abgestellt waren beide Lkw in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagfrüh, 5 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

