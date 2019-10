Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kollision zwischen Sattelschlepper und Pkw ++ Einbruch in Kindergärten ++ beim Abbiegen verunfallt - fünf Beteiligte - 40.000 Euro Sachschaden ++ zwei Fahrverbote ++

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots)

Presse - 28.10.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg/ Wittorf - Einbruch in Kindergärten

Zwischen dem 25. und 28.10.19 brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten bzw. Kinderhort in der Kurt-Huber-Straße in Lüneburg ein. Die Täter entwendeten ein "Notfallhandy". In einen Kindergarten bzw. Kinderhort in der Straße Im Rehr in Wittorf brachen Unbekannte zwischen dem 27.10.19, 17.00 Uhr, und dem 28.10.19, 07.00 Uhr, ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, traten mehrere Türen auf und öffneten gewaltsam Schränke. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Entwendet haben die Täter nichts. Hinweise nehmen die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, bzw. die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - 7 Tage weggewiesen

Am frühen Morgen des 27.10.19 wurde eine Polizeistreife in eine Wohnung im Stadtteil Mittelfeld gerufen, da es dort zu einer Körperverletzung gekommen sein sollte. Nach ersten Ermittlungen war eine 26-Jährige in ihrer Wohnung von ihrem zwei Jahre älteren Freund mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der 28-Jährige erhielt eine Wegweisung für sieben Tage. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Zwischen dem 25. und 27.10.19 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchwühlten mehrere Räume und nahmen u.a. Schmuck aus der Wohnung mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Adendorf - beim Abbiegen verunfallt - fünf Beteiligte - 40.000 Euro Sachschaden

Bereits am 25.10.19, gegen 17.20 Uhr, wollte der 57 Jahre alte Fahrer eines VW Golf an der Kreuzung Elba von der B 209 nach rechts auf die K 30 in Richtung Scharnebeck einbiegen. Dabei geriet er jedoch ungebremst in den Gegenverkehr und fuhr in vier Pkw, die an der roten Ampel standen und warteten. Die 61-jährige Fahrerin eines Peugeot wurde hierbei leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstanden Sachschäden von ca. 40.000 Euro. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - ohne Zulassung unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis hielt eine Polizeistreife am frühen Abend des 27.10.19 in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße einen Opel an, da die am Pkw angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. Da der Pkw nicht zugelassen und entsprechend nicht versichert war, wurde dem 27 Jahre alten Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung und Schmierereien an Kindertagesstätte

Ein Fenster einer Kindertagesstätte in der Straße Breite Wiese haben unbekannte Täter zwischen dem 26.10.19, 16.00 Uhr, und dem 27.10.19, 11.30 Uhr, mit Dreck und Unrat beschmiert. Weiterhin beschädigten die Täter eine Schaukel und zerstörten Blumenkübel. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht näher beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - parkenden Pkw beschädigt und weggefahren

Ein Pkw Hyundai, der in der Zeit vom 26.10.19, 18.30 Uhr, bis zum 27.10.19, 02.50 Uhr, in der Wallstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die Personalien zu hinterlassen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um ein Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Jugendliche setzten Altpapiercontainer in Brand - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Polizei gegen mehrere unbekannte Jugendliche nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 27.10.19 auf dem Gelände einer Schule im Schulweg. Zeugen hatte gegen 16:00 Uhr beobachtet wie zwei Jugendliche aus einer Gruppe heraus die Klappe eines Altpapiercontainers öffneten, etwas in den Container warfen, so dass es in der Folge zu einer Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker/Dahlenburg - an Demenz erkrankter Mann vermisst - 67-Jähriger aus Altenheim abgängig - "Wer sah in?" - Feuerwehr, Man-Trailer-Hunde und Hubschrauber im Einsatz

Nach dem an Demenz erkrankten 67 Jahre alten Bernd R. sucht die Polizei im Großraum der Samtgemeinde Elbtalaue sowie im östlichen Landkreis Lüneburg. Der 67-Jährige verschwand in den frühen Morgenstunden des 27.10.19 zu Fuß aus einem Altenheim in Hitzacker und ist bis dato verschwunden. Kurz nach dem Verschwinden des Mannes, der erst seit kurzer Zeit in der Einrichtung aufhältig ist und gebürtig aus dem Raum Dömitz kommt, leiteten Polizei und Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Alteneinrichtung Suchmaßnahmen ein. Dabei waren u.a. Einsatzkräfte der Feuerwehren Karwitz, Hitzacker und Gülden (mit Drohne und Man-Trail-Hund) sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Suchmaßnahmen verliefen im Verlauf des Tages ohne Erfolg und werden am heutigen Tage fortgesetzt. Nachdem der 67-Jährige möglicherweise in den Nachmittagsstunden des 27.10. im Bereich Dahlenburg zu Fuß gesichtet wurde, wurden die Suchmaßnahmen auch auf diesen Bereich ausgedehnt.

Der Vermisste Bernd R. ist: - 67 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - schlank - hat graue glatte Haare - eine gepflegte Erscheinung - leidet an Demenz; wirkt allerdings unauffällig und gesund - und ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke und Jean bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

++ Bild des Vermissten Bernd R. unter www.polizeipresse.de ++

Göhrde, OT. Metzingen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zwei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 27.10.19 auf der Bundesstraße 216 in der Ortschaft Metzingen. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 24 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 118 bei erlaubten 50 km/h ein Fahrverbot; genauso wie einen weiteren Fahrzeugführer.

Uelzen

Bienenbüttel - Kollision zwischen Sattelschlepper und Pkw - Sattelschlepper muss geborgen werden - Vollsperrung

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls in den Mittagsstunden des 28.10 Uhr auf der Bundesstraße 4 bei Bienenbüttel. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer eines Sattelschleppers gegen 13:30 Uhr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidiert dort mit einem auf dem Linksabbiegestreifen wartenden Pkw Jeep SUV. Im Anschluss kam der Sattelschlepper nach links von der Fahrbahn ab und musste in der Folge geborgen werden. Der Fahrer des Sattelschleppers sowie die Jeep-Fahrerin erlitten glücklicherweise nur leichtere Verletzungen; wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntauende Euro. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet,

++ Unfallbilder unter www.polizeipresse.de ++

Wriedel - Einbruch in Wohnhaus - Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 26. Auf den 27.10.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten Schmuck. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel - Einbruch in Kindergarten scheitert

In das Gebäude des Kindergartens im Kirchsteig versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 26. Auf den 27.10.19 einzubrechen. Die Täter machten sich an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Wriedel - geparkte Pkw beschädigte

Zwei in der Hauptstraße abgestellte Pkw VW und Audi beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 26.10.19. Beide Fahrzeuge wurden großflächig an beiden Seiten eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus - öffentliche Toilette beschädigt

Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 27.10.19 randalierten Unbekannte in einer öffentlichen Herrentoilette am Rosenbad, Eckermannstraße. Die Vandalen verstopften das Waschbecken, so dass der Vorraum überschwemmt wurde und rissen einen Spiegel ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Uelzen - Scheibe eingeworfen

Eine Fensterscheibe beschädigte ein Unbekannter in den Abendstunden des 23.10.19 in der Kuhlaustraße. Ein Mann hatte gegen 20:45 Uhr mehrfach einen Gegenstand gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses geworfen, so dass diese beschädigt wurde. Im Anschluss haute der Unbekannte, der ca. 175 cm groß war und einen grauen Mantel/Kapuzenpullover trug, in Richtung Dietrichstraße ab. Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Joint auf der Straße" - keinem gehört er!? - Polizei ermittelt gegen junge Männer

Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen zwei 22 und 25 Jahre alte Uelzener. Im Anschluss an einen anderen polizeilichen Einsatz in der Kulaustraße in den Nachmittagsstunden des 27.10.19 hatten Beamte starken Marihuanageruch wahrnehmen können. Bei der Nachschau stellten die Ordnungshüter einen auf den Boden liegenden Joint bei den beiden Männern fest. Beide Uelzener gaben an, dass die Rauchware ihnen jeweils nicht gehöre. Dabei wurde der 25-Jährige auch noch frech und beleidigte die Beamten.

Tätendorf-Eppensen/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4

Die Geschwindigkeit überwachte die Polizei im Verlauf des 25.10.19 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer mit 145 km/h und ein 60 Jahre alter polnischer Sattelzugfahrer mit 87 km/h.

In den Morgenstunden des 28.10.19 kontrollierte die Polizei auch auf der Landesstraße 250 - Spottweg - die Geschwindigkeit. Dort waren weitere zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 112 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell