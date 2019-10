Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen vom 26./27.10.2019

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 25.-27.10.2019 ++

- Landkreis Lüneburg -

Körperliche Auseinandersetzungen

Am Samstag gegen 00:30 Uhr erschien eine 18-jährige Adendorferin auf einer Geburtstagsfeier im Sandweg in Adendorf. Sie war gekränkt, weil sie nicht eingeladen wurde und provozierte, beleidigte und bespuckte mehrere Gäste. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einer 16-jährigen Rullstorferin in dessen Verlauf beide verletzt wurden. Die Adendorferin zog sich eine Kopfverletzung zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 01:00 Uhr wurde einer Gruppe junger Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren durch die Türsteher der Zutritt zu einer Lüneburger Diskothek in der Straße Auf der Hude verwehrt, da sie eine Woche zuvor bereits unangenehm aufgefallen waren. Das brachte die Männer so sehr in Rage, dass sie versuchten die Türsteher anzugreifen. Die alarmierte Polizei konnte die Situation beruhigen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Die Männer erhielten einen Platzverweis.

Ein 27-jähriger Afghane wollte am Samstag gegen 02:30 Uhr zum wiederholten Mal eine Kneipe in der Altenbrückertorstraße in Lüneburg nicht verlassen. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in deren Verlauf der Störenfried an der Nase verletzt wurde. Er erhielt einen Platzverweis.

Am Samstag gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Wiesenweg in Reppenstedt aneinander. Der unbekannte Fahrer eines Transporters steig aus seinem Fahrzeug und schlug einem 32-jährigen Mann aus Reppenstedt, der noch in seinem Auto saß, ins Gesicht. Der Transporterfahrer fuhr danach in unbekannte Richtung davon.

Am Samstag gegen 22:10 Uhr kam es zu einer häuslichen Gewalt in Barendorf. Ein alkoholisierter 42-Jähriger geriet in der gemeinsamen Wohnung in Streit mit seiner Ehefrau. Er schlug ihr auf den Hinterkopf, so dass sie zu Boden stürzte. Zuvor schlug und kniff er seinen 5-jährigen Sohn. Der Täter wurde aus der Wohnung verwiesen.

Einbrüche / Diebstahl

Am Samstag gegen 11 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Spangenbergstraße in Lüneburg, dass ein unbekannter Täter ein Kellerfenster ihres Hauses aus dem Rahmen getreten und sich so Zutritt zu dem Keller verschafft hat. Der Täter verließ den Keller wieder ohne etwas zu entwenden.

Am Samstag gegen 15:50 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Borgwardstraße in Adendorf zu einem Ladendiebstahl. Eine unbekannte Täterin lenkte die Kassiererin ab, während zwei Mittäter mehrere Zigarettenpackungen aus dem Regal nahmen und einsteckten. Die weibliche Täterin konnte fliehen. Die beiden männlichen Täter, ein 31- jähriger und ein 35-jähriger Georgier, konnten gestellt werden. Sie erhielten von der Polizei einen Platzverweis. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfälle

Leicht verletzt wurde am Freitag gegen 19 Uhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin in der Lüneburger Straße in Barendorf. Ein unbekannter Pkw-Fahrer übersah sie beim Abbiegen in den Kirchweg. Die Radfahrerin stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Am Samstag gegen 13:20 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 19-jährige Fußgängerin wurde an der Zufahrt zu einer Spielothek in der Henningstraße in Lüneburg von einem Pkw angefahren. Der ca. 50-jährige Fahrzeugführer habe sich ihr gegenüber aggressiv verhalten und habe dann den Unfallort verlassen. Die Fußgängerin hat sich durch den Zusammenstoß leicht am Unterarm verletzt.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Geschwindigkeitsüberwachung

Am Samstag wurde auf der Landesstraße 260, Gemarkung Trabuhn, in der 80er-Zone eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 10 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Hiervon war ein Lüchow-Dannenberger mit 107 km/h am Schnellsten.-

Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstagnachmittag kam eine 40jährige Hamburgerin mit ihrem Motorrad auf der Bundesstraße 195 außerhalb geschlossener Ortschaft, Höhe Gemarkung Kaarßen, in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfahl. Hierbei stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, kam es in Dannenberg in der Straße Bellmannsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein blauer Kleinwagen beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dannenberg zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Von Freitag auf Samstag, wurden in Hitzacker am Kranplatz an zwei Pkw die Seitenspiegel abgetreten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dannenberg zu melden.

Brandstiftung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es auf einem abgeernteten Feld zwischen Dannenberg und Pisselberg zu einem Brand. Hier brannten 20 Rundballen Stroh in Gänze ab. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüchow zu melden.

- Landkreis Uelzen -

Straftaten

Nachdem sie einer Frau am Freitag in der Mittagszeit die Geldbörse aus der Tasche gestohlen hatten, konnte eine Bande Südosteuropäer in Uelzen festgenommen werden. Die beiden Frauen und der Mann im Alter von 27,32 und 41 Jahren wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, die Frauen blieben nach Zahlung einer hohen Geldstrafe aus einem anderen Verfahren auf freiem Fuß.

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag gegen 21:00 Uhr in Ebstorf. Ein 42-Jähriger aus dem Klosterflecken schlug einem ebenfalls in Ebstorf wohnhaften 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gleich zweimal hatte die Polizei am Samstag mit einem 52-Jährigen Uelzener zu tun. Nachdem er gegen 06:45 Uhr als Radfahrer aufgrund mangelhafter Beleuchtung und unsicherer Fahrweise kontrolliert werden sollte, rastete der Mann völlig aus und griff die kontrollierenden Beamten an. Nachdem Unterstützung eingetroffen war, gelang es den Beamten, den Mann zu bändigen. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen und gegen 10:30 Uhr entlassen, als er sich vermeintlich beruhigt hatte. Bereits 20 Minuten später wurde der Polizei ein Mann gemeldet, welcher in gefährlicher Weise auf einer Uelzener Hauptverkehrsstraße dem Fahrzeugverkehr entgegenlief und dabei sich und andere gefährdete. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stießen sie wiederum auf den psychisch auffälligen Mann. Sein erneuter Widerstand gegen die Verbringung zur Polizeidienststelle nützte ihm nichts; letztlich wurde er aufgrund seines gezeigten Verhaltens in die Psychiatrie eingewiesen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr beschädigte ein 28-Jähriger Uelzener einen Pkw in der Gudesstraße, indem er gegen das Fahrzeug schlug und trat. Zudem beleidigte er nicht nur den Fahrzeughalter, sondern auch die hinzugerufenen Polizeibeamten mit unflätigen Beschimpfungen. Da der Mann zudem ein verbotenes Einhandmesser bei sich hatte, wurden mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde bei einem 31-Jährigen Uelzener am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr ein Klemmleistenbeutel mit Amphetamin festgestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Unfall

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Holdenstedt und Kl.Süstedt wurde am Samstagmittag ein Mann leicht verletzt. Ein Sprinter, besetzt mit drei südosteuropäischen Erntehelfern, setzte zum Überholen eines Traktorgespanns an und übersah hierbei, dass das Gespann im Begriff war, nach links abzubiegen. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich ein nicht angeschnallter Beifahrer im Sprinter. Am Traktor und am Sprinter entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell